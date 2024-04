EUA acusam cinco unidades do Exército israelita de abusos na Cisjordânia

Os Estados Unidos determinaram que cinco unidades do Exército israelita cometeram abusos graves contra palestinianos na Cisjordânia, antes do ataque do Hamas em outubro contra Israel, divulgou hoje o Departamento de Estado norte-americano.

"Após um processo cuidado, concluímos que cinco unidades israelitas foram responsáveis por incidentes individuais que representam graves violações dos direitos humanos. Todos estes incidentes aconteceram muito antes de 7 de Outubro e nenhum teve lugar em Gaza", revelou o vice-porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.



Quatro destas unidades tomaram "medidas corretivas" para eliminar a perspetiva de sanções pelos Estados Unidos, acrescentou a mesma fonte, incicando que Washington e o governo israelita continuam conversações sobre uma quinta unidade do Exército.

Patel recusou especificar que tipo de violações dos direitos huamanos foram cometidas, que unidades estiveram envolvidas ou que tipo de medidas foram tomadas.

A conduta do exército israelita tem vindo a ser colocada sob um escrutínio cada vez maior depois de as suas forças terem matado cerca de 34 mil palestinianos em Gaza, de acordo com as autoridades de saúde do enclave. A Faixa de Gaza está cada vez mais reduzida a um monte de escombros e a falta de alimentos generalizada tem estado na origem de um alastrar de casos de fome extrema.