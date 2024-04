"Não consigo respirar." Homem morre durante detenção policial em situação idêntica à de George Floyd

Os agentes deitam Tyson no chão e algemam-no. Um deles é visto a colocar um joelho nas suas costas, perto do pescoço, durante cerca de 30 segundos. Tyson pode ser ouvido a dizer repetidamente: “Não consigo respirar. Não consigo... larguem o meu pescoço”, enquanto um agente grita “acalma-te” e “estás bem”, antes de se levantar.

Em seguida, os agentes são vistos a entrar no estabelecimento, onde encontram Tyson no balcão. Segue-se uma altercação quando tentam agarrar-lhe os braços, e, nessa altura, Tyson grita repetidamente: “Estão a tentar matar-me” e “Chamem o xerife”.

Nas imagens do vídeo da câmara corporal, divulgadas na quinta-feira, pela polícia de Canton, os agentes policiais são vistos a deter o homem, identificado como Frank Tyson, de 53 anos, suspeito de ter abandonado o local de um acidente de automóvel a 18 de Abril. O vídeo, que tem uma duração de 36 minutos, começa com um agente de patrulha a deparar-se com um carro que embateu num poste elétrico e com um transeunte a dizer-lhe que o condutor do veículo tinha fugido para um bar nas proximidades.

O vídeo de um homem afroamericano que morreu num hospital local depois de ter dito repetidamente aos agentes “não consigo respirar”, enquanto estes o imobilizavam no chão de um bar e o algemavam, foi divulgado pela polícia do Ohio e imediatamente evocou memórias da morte de George Floyd em 2020.

O vídeo mostra depois Tyson imóvel, deitado de bruços no chão, durante cerca de seis minutos, enquanto os agentes falam com os clientes que se encontram no bar. Em seguida, verificam o homem que se encontra deitado no chão e que parece não reagir.

Ouve-se dizer: “Ele está a respirar?” e “Tem pulso?” Oito minutos depois de os agentes algemarem Tyson, retiram-lhe as algemas e começam a reanimá-lo. Os paramédicos chegam ao local e levam Tyson para fora do bar numa maca e para uma ambulância, como se vê no vídeo.

Tyson acabou por morreu num hospital local, segundo a WKYC, uma afiliada da NBC em Cleveland. A causa oficial da morte ainda não foi determinada, mas tudo neste relato faz lembrar o encontro de George Floyd com a polícia de Minneapolis há quatro anos, que terminou com a morte do afroamericano.

Nessa altura, um vídeo, feito com um telemóvel, da morte de Floyd, tornou-se viral, e desencadeou uma onda de protestos em todo o mundo contra a brutalidade policial e o racismo. O vídeo mostra um agente branco, Derek Chauvin, ajoelhado sobre o pescoço de Floyd durante mais de nove minutos, enquanto Floyd implora pela sua vida, repetindo “não consigo respirar” antes de se calar. Chauvin e três dos seus colegas acabaram por ser condenados por homicídio involuntário e outros crimes.

Os agentes do Departamento de Polícia de Canton envolvidos no incidente com Tyson foram identificados como Beau Schoenegge e Camden Burch, informou a WKYC. Ambos foram colocados em licença administrativa e o Departamento de Investigação Criminal do Ohio está a investigar o incidente, informou a estação.