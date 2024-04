Moscovo garante "resposta severa" se o Ocidente mexer nos ativos russos congelados

As autoridades russas ameaçaram este domingo o Ocidente com uma resposta “severa” no caso de os bens russos congelados virem a ser utilizados para financiar o esforço de guerra ucraniano, prometendo desafios legais “intermináveis” e medidas retaliatórias.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, esclareceu ainda que a Rússia nunca cederá os territórios conquistados na Ucrânia em troca de uma eventual devolução de bens congelados. “A nossa pátria não está à venda”, escreveu Zakharova no aplicativo de mensagens Telegram.

"Os bens russos devem permanecer intocados porque, caso contrário, haverá uma resposta severa ao roubo ocidental. Muitos no Ocidente já entenderam isso. Infelizmente, nem todos", acrescentou.

Em resposta à guerra da Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos e os seus aliados proibiram transações com o banco central e o Ministério das Finanças da Rússia e bloquearam cerca de 300 mil milhões de dólares em ativos soberanos russos no Ocidente, a maioria dos quais estão em instituições financeiras europeias.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou num comentário separado que ainda havia muito dinheiro ocidental na Rússia que poderia ser alvo de contramedidas de Moscovo.

“As perspetivas de contestação legal [contra o confisco de ativos russos] estão em aberto”, disse ele. "A Rússia tirará vantagem disso e defenderá incessantemente os seus interesses."