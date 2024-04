Blinken vai a Israel e Jordânia na quarta-feira

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos vai a Israel e Jordânia quarta-feira, informou este domingo o Departamento de Estado, depois do Presidente norte-americano e primeiro-ministro israelita falarem sobre negociações para um cessar-fogo em Gaza.

Antony Blinken visitará Israel e a Jordânia, disse o Departamento de Estado, sem dar mais detalhes, no momento em que o chefe da diplomacia dos EUA está a caminho da Arábia Saudita para uma reunião especial do Fórum Económico Mundial (FEM) onde serão discutidos os esforços para garantir um cessar-fogo em Gaza que permita a libertação de reféns.

O chefe da diplomacia norte-americana estará na Arábia Saudita segunda e terça-feira, anunciou no sábado o Departamento de Estado.

O Departamento de Estado não forneceu imediatamente detalhes sobre as duas deslocações de Blinken desta quarta-feira.

Egito, Qatar e Estados Unidos tentam há meses mediar uma nova trégua entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, à medida que aumenta a pressão para tal acordo.

A Casa Branca anunciou que o Presidente norte-americano, Joe Biden, falou hoje por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre as negociações e reiterou a posição contra a ameaça de Israel lançar uma operação terrestre na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde mais de um milhão de palestinianos procuraram refúgio.

No comunicado em que anunciou a etapa saudita da viagem de Blinken, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que este trabalharia nos esforços de cessar-fogo, mas acrescentou: "É o Hamas que está entre o povo palestiniano e o cessar-fogo".

Antony Blinken também "enfatizará a importância de evitar uma expansão regional" da guerra lançada por Israel na Faixa de Gaza depois do ataque em território israelita do grupo islamita palestiniano Hamas, de 07 de outubro, e pretende "discutir formas de paz duradoura na região".

O secretário de Estado norte-americano (equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros) vai também participar numa reunião de ministros do Conselho de Cooperação do Golfo, organização que reúne seis países da Península Arábica, incluindo o Qatar, que desempenha um papel mediador entre Israel e o Hamas.

O Fórum Económico Mundial deverá também receber o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e os ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Alemanha e Reino Unido, bem como os primeiros-ministros do Qatar, Jordânia, Egito e Iraque.