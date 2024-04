Ameaça de Sanchéz pode ser "estratégia para reforçar apoio popular", diz historiador

O historiador José Miguel Sardica considera que o afastamento de Pedro Sanchéz para refletir sobre uma possível demissão pode ser uma estratégia para reforçar que tem o apoio do povo espanhol.

Este sábado,centenas de pessoas saíram à rua em Espanha, numa demonstração de apoio ao primeiro-ministro e com pedidos para que Sanchéz não concretize as ameaças de se demitir da chefia do governo. Estas manifestações de solidariedade surgem depois de o primeiro-ministro de Espanha ter anunciado que, devido a suspeitas de corrupção e tráfico de influências que envolviam a sua mulher, se ia afastar da vida pública durante alguns dias para ponderar a sua demissão.

Na perspetiva de José Miguel Sardica, historiador e investigador em Política espanhola, os protestos deste sábado poderão ser uma arma para Sanchéz reforçar o seu lugar à frente do executivo espanhol.