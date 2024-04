Mãe e filha "vivem" num McDonald's há vários meses

Há vários meses que duas mulheres, mãe e filha, estão a "viver" dentro de um McDonald's. A situação das duas brasileiras, de 64 e 31 anos, chegou às redes sociais e, no Brasil, onde vivem, o caso começou a ser discutido na imprensa.

Segundo os relatos, as mulheres passam o dia no McDonald's, fazem ali as suas refeições, sempre acompanhadas de várias malas. Quando a loja fecha, as mulheres mudam-se para a rua e dormem na calçada. Apesar de já lhes ter sido oferecido ajuda, inclusive de assistentes sociais, as duas recusam qualquer tipo de assistência.