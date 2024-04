Hezbollah lança ataque com mísseis e drones no sul do país contra Israel

O Hezbollah lançou este sábado uma operação aérea, com mísseis guiados e drones, contra posições militares no norte de Israel, em resposta a um ataque israelita contra o sul do Líbano, noticia a agência Efe.

Em comunicado, o grupo xiita libanês disse que lançou “uma complexa operação aérea com drones de assalto e mísseis guiados” contra um quartel-general em Manara, no norte de Israel, e “contra posições do 51.º batalhão, pertencente à Brigada Golani”, que sofreu “impactos diretos”.

O Hezbollah acrescentou que esta ação foi “em resposta aos ataques inimigos contra cidades e casas civis, especialmente nos municípios de Kfar Kila e Kfar Shuba" no sul do Líbano.

No mesmo sentido, deu também conta da morte de dois dos seus combatentes nas cidades libanesas de Kfar Kila e Khiam, enquanto a Agência Nacional de Notícias Libanesa (ANN) informou a morte de um civil em um ataque israelense contra a cidade de Kfar Shuba.

O grupo libanês assumiu, igualmente, a responsabilidade por mais duas operações contra o norte de Israel, nas quais terá utilizado foguetes.

Estes ataques ocorrem um dia depois de o Hezbollah ter lançado "dezenas" de foguetes contra um quartel militar no norte de Israel, em resposta a um bombardeamento que matou dois comandantes do grupo sunita Jamaa al Islamiya, no sul do Líbano.

Desde outubro do ano passado, o Hezbollah e Israel têm estado envolvidos num intenso fogo cruzado, na sequência da guerra na Faixa de Gaza.