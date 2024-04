Blinken foi à China manifestar preocupação com apoio militar à Rússia

“Reiterei a nossa séria preocupação com o facto de a China fornecer componentes que estão a alimentar a brutal guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”, disse o secretário de Estado norte-americano, em conferência de imprensa.

Antony Blinken abordou a questão durante uma reunião de cinco horas com o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi.

Questionado pelos jornalistas, o secretário de Estado norte-americano não respondeu se os EUA admitem impor sanções à China devido ao apoio à Rússia.

Blinken foi também recebido pelo Presidente chinês. Xi Jinping reafirmou a preocupação de que os Estados Unidos estão a travar o desenvolvimento económico da China.

“Esta é uma questão fundamental que deve ser abordada, tal como o primeiro botão de uma camisa que deve ser endireitado, para que a relação China-EUA possa ser realmente estabilizada, melhorada e avançar”, declarou Xi Jinping.

Anteriormente, o chefe da diplomacia de Pequim tinha dito a Blinken que o “grande navio” das relações China-EUA estabilizou, “mas fatores negativos nessa relação ainda estão a aumentar e a crescer”.

O encontro de Blinken com os responsáveis de Pequim aconteceu no mesmo dia em que o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, esteve reunido com o homólogo chinês, Dong Jun.

Os dois países estão a trabalhar para fortalecer a “parceria estratégica no setor da defesa”, declarou Sergei Shoigu.