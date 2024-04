A Ucrânia vai intensificar os ataques contra a Rússia com mísseis de longo curso.

O armamento terá sido fornecido secretamente pelos Estados Unidos, depois de o Kremlin ter lançado mísseis semelhantes contra a Ucrânia, e chega às forças ucranianas num momento delicado e de escassez de pessoal e recursos no campo de batalha.

Os Estados Unidos confirmaram ter entregado mísseis táticos de longo alcance às forças ucranianas - equipamento que, até então, o governo do presidente americano, Joe Biden, se recusava a fornecer à Ucrânia no combate contra a Rússia

Chamados ATACMS (Sistemas de Mísseis Táticos do Exército), foram “discretamente” incluídos no pacote de ajuda anunciado em 12 de março e enviados a Kiev no início deste mês.

Moscovo disse esta quinta-feira, que o acesso dos ucranianos às armas de longo alcance, incluindo os mísseis fornecidos pelos americanos, não mudará o resultado da guerra.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov declarou que os EUA estão “diretamente envolvidos” no conflito, mas que a Rússia alcançará os seus objetivos - e que a ajuda fornecida “causará mais problemas” para a Ucrânia.