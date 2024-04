Pela segunda vez, ministro israelita passou sinal vermelho e teve um acidente

As testemunhas no local disseram que o ministro passou o sinal vermelh o , e colidiu com outro carro, levando o seu veículo a capotar.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben Gvir, foi esta sexta-feira hospitalizado por causa de um acidente rodoviário, após colidir o seu carro com outro, em Ramla, adiantou o Times of Israel.

As autoridades locais estão a investigar a causa do acidente.

Esta não é a primeira vez que Ben Gvir tem um acidente rodoviário por razões semelhantes. Em agosto do ano passado, o ministro colidiu com um veículo que transportava uma família após passar o sinal vermelho, enquanto ia a caminho de uma entrevista.

De acordo com o Times of Israel, a comunicação social hebraica já reportou que o ministro tem por hábito instruir os seus condutores a desrespeitar as regras do trânsito.