Macron sobre o 25 de Abril: "Europa de hoje deve muito à coragem dos capitães de Abril"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, enalteceu nesta quarta-feira a importância da revolução do 25 de Abril no caminho democrático europeu, recordando que “a Europa de hoje deve muito” à coragem dos então jovens “capitães de abril”.

“Devemo-lo à memória dos ‘capitães de abril’ e ao povo português que, há cinquenta anos, se levantou contra a injustiça e a pobreza e conquistou a admiração da França, da Europa e do mundo com um cravo vermelho na mão”, disse Macron, finalizando a sua mensagem com “25 de abril, sempre! Viva Portugal! Obrigado a Portugal!“.

"Macron cantou o Grândola, Vila Morena", diz Marcelo



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou satisfação pela declaração do Chefe de Estado francês.

“Lindo. Espetacular. Não estava à espera, mas eu não posso esquecer que quando estive com o Presidente francês em janeiro de 2020, porque era o fim das chamadas estações cruzadas, culturalmente, entre Portugal e França, que ele próprio pede à orquestra militar que estava lá para cantar o Grândola Vila Morena, e próprio ele cantou o Grândola, Vila Morena, assim como todos os portugueses e franceses que lá estavam”.

“Ele vibrava com o 25 de Abril. Foi uma coisa que ele diz que o marcou muitíssimo na vida. Sendo muito novo e não tendo podido viver isso bem, ficou com essa imagem. Não é apenas a solidariedade com a comunidade portuguesa, é realmente uma coisa de fundo”, aponta.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que Macron queria vir a Portugal para as comemorações, mas por razões de agenda do presidente francês, tal não será possível.

O Chefe de Estado falava aos jornalistas no final do jantar comemorativo do 25 de Abril, promovido pela Associação 25 de Abril e no qual participou também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que não prestou declarações à imprensa.