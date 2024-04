ByteDance desmente planos para vender TikTok

A ByteDance não tem planos para vender o TikTok. A informação foi dada num comunicado publicado na conta oficial da empresa no Toutiao, uma plataforma de media detida pela empresa, sediada na China.

A informação tinha sido avançada na imprensa nos últimos dias, com meios de comunicação social norte-americanos a adiantarem que a ByteDance estaria a explorar cenários para vender os seus negócios nos EUA. A ideia seria vencer todo o seu negócio relacionado com o TikTok no mercado norte-americano, mas sem incluir o algoritmo utilizado pela empresa para recomendar vídeos aos seus utilizadores.

O presidente dos EUA, Joe Biden, assinou na quarta-feira um projeto de lei que proíbe o TikTok no país se o seu proprietário, a ByteDance, não abandonar a sua posição no popular aplicativo de vídeos curtos nos próximos nove meses a um ano.