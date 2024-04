Avião despenha-se no Alasca

Um avião Douglas C-54 Skymaster despenhou-se, esta terça-feira, no estado norte-americano do Alasca. As duas pessoas que seguiam a bordo morreram.

O aparelho tinha levantado voo do aeroporto da cidade de Fairbanks, mas acabou por cair ao fim de 11 quilómetros nas margens do rio Tanana, informa a polícia do Alasca.

O avião deslizou através de uma colina e incendiou-se na margem do rio.

A Autoridade Nacional de Segurança nos Transportes desconhece as causas do incidente, mas um controlador aéreo relatou ter avistado “uma grande nuvem de fumo”.

O Douglas C-54 Skymaster é uma versão do Douglas DC-4, um avião militar utilizado na II Guerra Mundial e na Guerra da Coreia, que pode ter uma capacidade para 44 passageiros ou ser convertido para transporte de carga.