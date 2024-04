​"Tóxico e viciante”. TikTok Lite na mira da Comissão Europeia

A aplicação TikTok Lite está na mira da Comissão Europeia devido ao seu programa de recompensas aos utilizadores, que pode ser “tóxico e viciante”.



“Suspeitamos que a TikTok Lite pode ser tóxica e viciante, em particular para as crianças”, afirmou esta segunda-feira o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, que abriu uma investigação à "app".

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o comissário europeu ameaça suspender o programa de recompensas da aplicação TikTok Lite.

“A menos que o TikTok apresente provas convincentes de segurança , o que não fez até agora, estamos prontos a acionar medidas provisórias da Lei dos Serviços Digitais, incluindo a suspensão do programa de recompensas TikTok Lite”, declarou Thierry Breton.