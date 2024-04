Sul da China está em alerta vermelho devido ao mau tempo

As autoridades chinesas colocaram o Sul do país em alerta vermelho devido ao mau tempo e alertam para o risco de inundações rápidas.

Desde o final da semana passada que as fortes chuvas obrigaram milhares de pessoas a abandonar as respetivas habitações. Há registo de quatro vítimas mortais.

De acordo com o The Guardian, estão em curso buscas para tentar encontrar as 10 pessoas dadas como desaparecidas.

Na segunda-feira, cerca de 110.000 pessoas foram evacuadas em toda a província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, enquanto 25.800 pessoas ficaram em abrigos de emergência.

Em Guangzhou, capital da província de Guangdong, o governo disse que a cidade registou uma precipitação acumulada de 60,9 cm em abril, a maior precipitação mensal desde que há registos.

O alerta vermelho para tempestade, o nível mais elevado do país, foi emitido para partes de Guangdong, incluindo a megacidade de Shenzhen, disse o observatório meteorológico da cidade.

As inundações também atingiram a província vizinha de Jiangxi, onde a imprensa local deu conta de 459 pessoas foram evacuadas.

As autoridades locais pedem à população para desligar a eletricidade nas zonas de risco e a suspender as atividades ao ar livre e recomenda medidas de drenagem nas zonas urbanas e nos campos agrícolas para evitar possíveis catástrofes.