Robert F. Kennedy Jr. diz que medidas ambientais são boas para a economia

O candidato independente à presidência dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., defendeu esta terça-feira que as medidas de proteção do ambiente são boas para a economia e que a oposição entre as duas é falsa.

"Uma boa política ambiental é idêntica a uma boa política económica, se medirmos a economia pela forma como produz empregos com dignidade no longo prazo e como preserva a essência da comunidade", afirmou o candidato, durante um evento de campanha a propósito do Dia da Terra.