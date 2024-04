Pelo menos um morto em aparente ataque aéreo israelita no Líbano

Pelo menos uma pessoa morreu esta terça-feira num aparente ataque aéreo israelita contra um automóvel no sul do Líbano, segundo a imprensa local e testemunhas, citadas pela agência de notícias Associated Press (AP).

Os meios de comunicação estatais e testemunhas disseram que o ataque aconteceu na área de Adloun, entre as cidades costeiras de Sidon e Tiro, a cerca de 40 quilómetros ao norte da fronteira com Israel.

Segundo a AP, não ficou claro quem era a pessoa que morreu neste incidente.

Os militares israelitas não fizeram comentários sobre o ataque de esta terça-feira.

De acordo com a AP, Israel tem cometido regularmente assassinatos seletivos de membros dos movimentos islamitas Hezbollah e do Hamas no Líbano, por vezes em áreas distantes da fronteira.

O grupo libanês Hezbollah e os seus aliados vêm atacando Israel ao longo da fronteira há mais de seis meses, no contexto da guerra israelita contra o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, motivando respostas quase diárias da parte de Telavive.

A guerra em Gaza teve início em 07 de outubro, após o ataque do Hamas ao território israelita, que fez mais de 1.200 mortos e mais de 240 raptados, e levou a posterior operação militar de Israel no enclave, que já provocou mais de 34.000 mortos, segundo o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas.