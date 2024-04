Pelo menos cinco migrantes, incluindo uma criança, morrem no Canal da Mancha

Pelo menos cinco migrantes, incluindo uma criança, morreram durante uma tentativa de atravessar o Canal da Mancha na segunda-feira à noite próximo da praia de Wimereux, no norte de França, segundo fonte policial.

A mesma fonte disse ao diário Voix du Nord não ter mais informações nesta fase sobre as circunstâncias das mortes, no canal que liga a Grã-Bretanha à França.

A 3 de março, uma menina de sete anos, que viajava num pequeno barco com outros 15 migrantes, morreu afogada no canal Aa, um pequeno rio do norte de França.

Doze migrantes perderam a vida em 2023 ao tentarem atravessar o Canal da Mancha.

Nesse ano, 29.437 migrantes chegaram ilegalmente à costa inglesa, em comparação com os 45.774 em 2022, um ano recorde, de acordo com dados do Ministério do Interior britânico.

O Parlamento britânico aprovou esta madrugada o projeto de lei que permite que os requerentes de asilo que entraram ilegalmente no Reino Unido sejam deportados para o Ruanda.