Israel está preparado para começar a retirar os palestinianos de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. A notícia é avançada pelo Wall Street Journal, que cita fontes israelitas e egípcias.

Uma medida que Israel diz ser necessária para eliminar os militantes do Hamas no sul do território. O jornal revela que a retirada de civis será feita numa operação coordenada entre os Estados Unidos, o Egito e, possivelmente, outros países árabes.

A evacuação envolverá a transferência de civis para a cidade vizinha de Khan Younis, entre outras áreas em Gaza, onde Israel montará abrigos com tendas, alimentos e instalações médicas.

Só depois disso, as Forças de defesa de Israel (FDI) deslocarão gradualmente as tropas para Rafah e visarão áreas onde acreditam que os líderes e agentes do Hamas estão escondidos.

Segundo Israel, quatro batalhões do movimento islamita Hamas ainda estão ativos nesta cidade no sul do enclave, na fronteira com o Egito.

As autoridades israelitas acreditam também que vários reféns raptados nas atrocidades de 7 de outubro lideradas pelo Hamas estão detidos em Rafah.

O conflito em curso entre Israel e o Hamas, que desde 2007 governa na Faixa de Gaza, foi desencadeado pelo ataque do movimento islamita em território israelita em 7 de outubro.