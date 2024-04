Hamas lança foguetes contra Israel

As brigadas Ezzeldin al-Qassam, braço armado do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), lançaram esta terça-feira vários foguetes a partir de Gaza contra a cidade israelita de Sderot, onde um dos projéteis fez deflagrar um incêndio num armazém.

"Atacámos Sderot e Niram - localizada nos arredores de Sderot - com uma saraivada de projéteis em resposta aos crimes do inimigo sionista contra o nosso povo", afirmou um responsável do braço armado do Hamas, citado pelo jornal palestiniano Filastin, também ligado ao grupo islamita.