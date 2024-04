Eurodeputado alemão demarca-se de acusações de espionagem ao seu assessor

O eurodeputado alemão Maximilian Krah, cujo assistente parlamentar foi detido por suposta espionagem para a China, demarcou-se esta terça-feira das acusações contra o seu assessor e garantiu que tomou conhecimento do caso pela comunicação social.

"Esta manhã soube pela imprensa da detenção do meu colega Jian Guo. Não tenho mais informações. Espiar para um Estado estrangeiro é uma acusação grave. Se as acusações forem verdadeiras, isso resultaria na rescisão imediata da relação laboral", declarou na rede social X o parlamentar, que é cabeça da lista do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) para as próximas eleições europeias.