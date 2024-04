Funcionário no Parlamento Europeu acusado de ser espião da China

Um funcionário do partido AfD, da extrema-direita alemã, que trabalhava no Parlamento Europeu, foi detido por suspeita de espiar para a China.

Segundo as autoridades alemãs, o suspeito chama-se Jian G. e trabalha com o deputado Maximilian Krah que é o cabeça de lista do partido para as Eleições Europeias deste ano.

O Ministério Público alemão acusa mesmo o funcionário do AfD de ser "um empregado dos serviços secretos chineses", numa declaração citada esta terça-feira pelo "Politico".

Jian G. exerce funções no Parlamento Europeu desde 2019 e suspeita-se que, só em janeiro de 2024, tenha passado várias informações confidenciais sobre negociações e decisões europeias à China.

As autoridades alemãs já tinham detido três outras pessoas por suspeita de transmitir informações aos serviço secretos de Pequim.

A embaixada chinesa na Alemanha negou a veracidade destas acusações e acusa as autoridades de "manipular politicamente a imagem da China".