Rússia terá enviado mísseis com capacidade nuclear para a fronteira com a Finlândia

Equipada com mísseis Iskander-M, uma brigada foi formada próximo da fronteira com a Finlândia, um dos mais recentes países da NATO, juntamente com a Suécia.

A Rússia terá mobilizado mísseis com capacidade nuclear para próximo da fronteira com a Finlândia, país membro da NATO, avança a imprensa russa.

O Presidente polaco declarou esta segunda-feira que o país está "pronto" para receber armas nucleares, se a NATO decidir fortalecer militarmente o seu flanco oriental, após o envio de novas armas pela Rússia para Kaliningrado e Bielorrússia.

"Se os nossos aliados decidirem implantar armas nucleares no nosso território, no quadro de partilha nuclear, com o objetivo de fortalecer a segurança do flanco oriental da NATO, estamos prontos para o fazer", afirmou Andrzej Duda em entrevista publicada hoje pelo jornal polaco Fakt.



A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, no sábado, um novo pacote de assistência à Ucrânia, no valor de 61 mil milhões de euros.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira no Luxemburgo para discutir o pedido ucraniano para sistemas de defesa antiaérea.