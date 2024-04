Quatro alemães apanhados pela polícia a celebrar o aniversário de Hitler à porta da casa do ditador

Quatro alemães foram vistos a colocar rosas brancas à porta da casa onde Adolf Hitler nasceu, na Áustria, no dia de aniversário do ditador nazi, indicaram as autoridades austríacas esta segunda-feira. Acabaram por ser interrogados pelas autoridades e o caso será entregue ao Ministério Público, segundo a imprensa local.

além de depositarem flores, um dos quatro alemães (uma mulher) tirou fotografias a fazer a saudação nazi no local.

Hitler nasceu a 20 de abril de 1889, em Braunau am Inn. Na data do seu aniversário, há sempre romarias ao local. Após longas discussões sobre o futuro da casa onde o alemão nasceu, no ano passado foram iniciados trabalhos para transformá-la numa esquadra de polícia – um projeto que visa torná-la pouco atraente como local de peregrinação para pessoas que glorificam o ditador alemão.



Os quatro cidadãos alemães são duas irmãs e os respetivos namorados, todos com idades entre os 20 e os 30 anos.

As autoridades austríacas detiveram os quatro alemães, e levaram-nos para a esquadra para serem submetidos a interrogação, por suspeitas de violação da lei austríaca que proíbe a utilização de símbolos nazi.

A mulher que fez a saudação nazi afirmou não o ter feito com seriedade, mas as autoridades encontraram conversas nos telemóveis dos detidos com mensagens e fotos relacionadas com o nacional socialismo.

O caso foi entregue ao Ministério Público de Ried.