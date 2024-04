Procuradores acusam Trump de “fraude eleitoral, pura e simples”

Donald Trump violou a lei e cometeu “fraude eleitoral” em 2016, acusaram esta segunda-feira os procuradores no julgamento em que o ex-Presidente norte-americano é acusado de pagamentos ilegais para silenciar uma alegada relação extraconjugal com a estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels.



No arranque do julgamento, esta segunda-feira, em Nova Iorque, os procuradores argumentaram que os pagamentos foram atos criminosos para enganar os eleitores, numa altura em que Donald Trump estava sob escrutínio devido a alegadas relações fora do casamento.

“Esta foi uma conspiração planeada, coordenada e de longa data para influenciar as eleições de 2016, para ajudar Donald Trump a ser eleito através de despesas ilegais para silenciar as pessoas que tinham algo de mau a dizer sobre o seu comportamento”, disse o procurador Matthew Colangelo.

“Foi fraude eleitoral, pura e simples”, sublinhou o magistrado.