Austrália anuncia maior leilão de sempre para energias renováveis

O Governo da Austrália anunciou esta segunda-feira que irá lançar em maio o maior leilão de sempre no setor das energias renováveis, para desenvolver projetos que possam gerar um total de seis gigawatts de eletricidade.

O ministro das Alterações Climáticas e Energia, Chris Bowen, disse que o leilão inclui um acordo com o estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso do país e que tem como capital Sydney, para gerar 2,2 gigawatts de energia e abastecer um milhão de casas.