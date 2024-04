País Basco vai a eleições autonómicas neste domingo

A região espanhola do País Basco tem eleições autonómicas, neste domingo, com a vitória a ser disputada pelo Partido Nacionalista Basco (PNV) e, pela primeira vez, pelo EH Bildu, considerado o herdeiro dos braços políticos do grupo terrorista ETA.

As sondagens das últimas semanas revelaram um progressivo crescimento do EH Bildu, com vários estudos a colocarem mesmo à frente esta formação independentista de esquerda, embora com uma margem mínima, de entre um e dois pontos percentuais, em relação ao PNV, um partido de centro-direita que ganhou sempre as eleições regionais.

O EH Bildu nasceu em 2012, com o fim da atividade da ETA e no contexto da crise financeira, tendo-se sempre assumido e consolidado ao longo destes 12 anos como um partido com preocupações sociais, relegando para um plano secundário as questões identitárias ou a independência do País Basco.

Se as sondagens se confirmarem, PNV e EH Bildu conseguirão, no conjunto, perto de 70% dos votos e o próximo parlamento regional será o mais nacionalista da história do País Basco, coincidindo com um momento em que o desejo de independência na região está nos níveis mais baixos de sempre, segundo diversos estudos. Os socialistas deverão ser a terceira força mais votada (com menos de 15%), seguidos pelo Partido Popular espanhol (PP, direita), com menos de 8%.

O País Basco tem atualmente um governo de coligação do PNV e do Partido Socialista (PSOE).