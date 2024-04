Iraque. Cinco rockets disparados contra base militar dos EUA na Síria

Pelo menos cinco rockets foram lançados da cidade iraquiana de Zummar em direção a uma base militar dos Estados Unidos da América no nordeste da Síria este domingo, disseram duas fontes de segurança iraquianas à Reuters.

O ataque contra as forças dos EUA é o primeiro desde o início de Fevereiro, quando grupos apoiados pelo Irão no Iraque cessaram os seus ataques contra as tropas dos EUA. Este sábado, o primeiro-ministro iraquiano Mohammed Shia al-Sudani voltou de uma visita aos Estados Unidos, onde esteve reunido com Joe Biden na Casa Branca.

De acordo com fontes do setor de segurança e um responsável sénior do exército, uma carrinha com um lançador de rockets fixado na traseira foi estacionada na cidade fronteiriça de Zummar. O responsável do exército disse que a carrinha se incendiou com a explosão de rockets por lançar ao mesmo tempo que caças estavam no céu.

"Não podemos confirmar que a carrinha foi bombardeada por aviões de guerra dos EUA a não ser que o investiguemos", declarou um responsável militar.

Forças de segurança do Iraque foram enviadas para a área e lançou uma caça aos culpados, que fugiram com outro veículo. Segundo um responsável do exército, a carrinha foi apreendida para investigações, e as primeiras análises mostram que foi destruída por um ataque aéreo.

Um organismo responsável pela divulgação de informação de segurança no Iraque declarou que as forças iraquianas lançaram "uma operação de busca e inspeção alargada" para levar os responsáveis do ataque à justiça.

"Estamos a comunicar com as forças de coligação no Iraque para partilhar informação sobre este ataque", afirmou o responsável.

O ataque acontece um dia depois de uma explosão numa base militar no Iraque ter vitimado um elemento das forças de segurança do país.

[notícia atualizada às 23h08]