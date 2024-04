Descoberta de bomba da NATO leva à retirada de 1.300 pessoas na Sérvia

Cerca de 1.300 pessoas foram este domingo retiradas para permitir a remoção de uma bomba lançada pela NATO em 1999 em Nis, no sudeste da Sérvia, disse uma fonte do Ministério do Interior.

A bomba de mil quilogramas, que não explodiu, foi retirada de um canteiro de obras.

"Está a ser transportada para um local seguro para ser destruída", indicou Luka Causic, do Ministério do Interior, aos jornalistas, referindo que a desativação da bomba foi apoiada pela polícia, bombeiros e uma equipe médica,

A bomba MK84 tinha uma carga explosiva de 430 quilogramas, segundo Causic.

Com a intenção de pôr fim à repressão do líder sérvio Slobodan Milosevic contra os separatistas albaneses no Kosovo, os bombardeamentos da NATO na Sérvia duraram 78 dias na primavera de 1999.