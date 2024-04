14 palestinianos mortos em onda de violência na Cisjordânia

As forças israelitas mataram 14 palestinianos durante uma operação no sábado, na Cisjordânia ocupada. Um condutor de ambulância também foi morto, quando ia recolher feridos de um ataque por colonos judeus, declararam as autoridades palestinianas.

O exército de Israel iniciou um ataque prolongado nas primeiras horas de sexta-feira, na área de Nur Shams, perto da cidade palestiniana de Tulkarm, um ponto crítico, e trocaram tiros com combatentes armados até sábado.

Foram ouvidas rajadas de tiros enquanto pelo menos três drones foram vistos a pairar sobre Nur Shams, uma área que abriga refugiados da guerra de 1948 - que acompanhou a criação do Estado de Israel - e os seus descendentes.

As Brigadas Tulkarm, que agrupam forças de numerosas fações palestinianas, disseram que os combatentes trocaram tiros com as forças israelitas no sábado.

A Cisjordânia é uma área em forma de rim, com cerca de 100 km de comprimento e 50 km de largura, que tem estado no centro do conflito israelo-palestiniano desde que foi tomada por Israel, na guerra de 1967 conhecida como "Guerra dos Seis Dias", que opôs Israel a uma coligação de países árabes - nomeadamente o Egito, a Síria e a Jordânia.