EUA. Apoios à Ucrânia, Israel e Taiwan aprovados na Câmara dos Representantes

A Câmara dos Representantes, dos Estados Unidos da América (EUA), aprovou este sábado um pacote de ajuda militar de 95 mil milhões de dólares à Ucrânia, Israel e Taiwan. A lei de 61 mil milhões de apoio à Ucrânia estava bloqueada desde outubro de 2023 pela ala radical e isolacionista do Partido Republicano.

O apoio, desbloqueado pelo líder da Câmara, Mike Johnson, foi dividido em quatro leis: 60 mil milhões de dólares em ajuda para Kiev, 26 mil milhões para Israel e ajuda humanitária em zonas de conflito - incluindo a Faixa de Gaza -, e 8 mil milhões para a região do Indo-Pacífico.

A quarta lei, que obriga atual dona chinesa a desinvestir do TikTok e torna o apoio à Ucrânia num empréstimo, foi a primeira medida a ser aprovada pelos deputados da câmara baixa do Congresso dos EUA.

As quatro medidas vão agora ser unidas numa única lei e enviadas para o Senado, que as deve votar na terça-feira, segundo o "The New York Times".