Autoridade Palestiniana ameaça rever relações com EUA após veto na ONU

O presidente da Autoridade Palestiniana (AP), Mahmoud Abbas, condenou este sábado o veto dos Estados Unidos à integração da Palestina como Estado-membro de pleno direito na ONU, e avisou que irá reconsiderar as relações com Washington.

"Os líderes palestinianos reconsiderarão as relações bilaterais com os Estados Unidos, de uma forma que garanta a proteção dos interesses do nosso povo, da nossa causa e dos nossos direitos", disse Abbas em entrevista à agência da Palestina WAFA.

Dois dias depois de os Estados Unidos terem vetado o reconhecimento da Palestina no Conselho de Segurança da ONU, o presidente da AP defendeu que o veto norte-americano é "uma agressão flagrante contra os direitos, a história e a pátria" do povo palestiniano, adicionando que a administração norte-americana "desafia a vontade da comunidade internacional".

Doze dos 15 países membros do Conselho de Segurança votaram a favor da conclusão da integração da Palestina nas Nações Unidas, enquanto outros dois se abstiveram e apenas a delegação norte-americana se manifestou contra.