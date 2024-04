Tesla vai recolher 4 mil Cybertrucks devido a problema no acelerador

A Tesla vai recolher cerca de quatro mil veículos do modelo Cybertruck, devido a problemas no pedal do acelerador.

Um relatório da Administração de Segurança Rodoviária, divulgado esta sexta-feira, avança que 3.878 Cybertrucks da marca automóvel propriedade de Elon Musk, fabricados entre 13 de novembro de 2023 e 4 de abril deste ano, terão de ser chamados à oficina para verificações e reparações.

Nos veículos afetados pelo problema, "quando é aplicada muita pressão na almofada do pedal do acelerador, a almofada pode deslocar-se", indica o documento.

Este problema potencialmente perigoso pode fazer com que "o pedal fique preso no acabamento interno acima do pedal", indica a Administração de Segurança Rodoviária.

Na última semana, Jose Martinez, proprietário de um Cybertruck, relatou nas redes sociais que o pedal ficou bloqueado e o veículo futurista da Tesla começou a acelerar sozinho.

O condutor conta que pisou o pedal do travão com força e que conseguiu imobilizar a viatura.

Jose Martinez diz que tinha o Cybertruck há apenas seis dias.



A notícia é conhecida na semana em que a Tesla anunciou o despedimento de 15 mil trabalhadores, mais de 10% da sua força de trabalho, segundo um e-mail enviado a toda a empresa pelo presidente executivo, Elon Musk.

Na mensagem enviada aos funcionários da Tesla, Musk diz que, em preparação para a "próxima fase de crescimento", é importante que o fabricante de carros elétricos procure "reduções de custos e aumento da produtividade".