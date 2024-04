Paris. Já foi detido o homem que ameaçou explodir-se no consulado do Irão

Já foi detido o homem que, ao final a manhã de sexta-feira, ameaçou explodir-se dentro do consulado do Irão, em Paris, França.

As equipas de intervenção das autoridades francesas deslocaram-se ao local, e cercaram o edifício.

O homem foi visto de manhã a entrar no consulado com o que aparentava ser uma granada e um colete explosivo, segundo a Reuters. Entretanto, as autoridades franceses informaram que o homem não possuía explosivos com ele.

A BFMTV reportou que o detido afirmava estar a "vingar o seu irmão" quando entrou no consulado. Não são conhecidos mais detalhes sobre o homem e as suas motivações.