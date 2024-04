Morreu adolescente que teve paragem cardíaca enquanto estava fechada na escola

Uma adolescente de 14 anos morreu na sequência de uma paragem cardíaca que sofreu enquanto estava fechada na escola. O caso aconteceu em França.



Na quinta-feira, um homem atacou, com recurso a uma arma branca, duas crianças de seis e 11 anos, no exterior da escola, perto de Estrasburgo. Por precaução, foi ordenado que todas as crianças fossem encaminhadas para o interior do estabelecimento.

“Os professores agiram de forma extremamente precisa e rigorosa e infelizmente essa estudante passou por um episódio de stresse muito forte que resultou nessa paragem cardíaca”, explicou o responsável da escola, citado pela Agência France Presse (AFP).

Segundo o professor, a adolescente foi socorrida pelos professores “que rapidamente acionaram os bombeiros”, mas acabou por morrer ao final da tarde de quinta-feira. A notícia da sua morte só foi divulgada esta sexta-feira.

Os dois menores que foram atacados no exterior da escola sofreram ferimentos ligeiros e já tiveram alta do hospital.