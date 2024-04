Israel pode ter atacado Irão durante a madrugada

Uma televisão norte-americana noticiou que Israel lançou esta sexta-feira um ataque contra o Irão, enquanto a TV oficial iraniana deu conta de informações sobre "fortes explosões" na província de Isfahan (centro).

A cadeia de televisão norte-americana ABC News noticiou, citando um responsável dos Estados Unidos, que Israel lançou um ataque contra o Irão, em resposta aos disparos iranianos contra território israelita.

O Irão ativou as defesas aérea na manhã desta sexta-feira, após relatos de explosões perto da cidade de Isfahan, na região centro do país. A agência de notícias iraniana Fars confirma que foram ouvidas várias explosões perto do aeroporto daquela cidade.

As autoridades iranianas suspenderam todos os voos comerciais a partir e com destino a vários aeroportos, incluindo Teerão, disse a agência Mehr, citando as autoridades aeroportuárias.

A mesma agência de notícias adianta que poderá tratar-se de “um objeto suspeito” nos céus do país “tal como um drone” e acrescenta que foram ouvidas três explosões perto de uma base do exército, no noroeste da cidade de Isfahan. A região é particularmente conhecida por abrigar uma instalação nuclear.

A notícia surge poucos cinco dias após um ataque sem precedentes do Irão com recurso a mísseis e drones contra território israelita.

O exército israelita disse à agência de notícias France-Presse que "de momento" não tem comentários a fazer sobre as explosões registadas.