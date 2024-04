Irão ativou defesas aéreas após relatos de explosões

O Irão ativou as defesas aérea na manhã desta sexta-feira, após relatos de explosões perto da cidade de Isfahan, na região centro do país. A agência de notícias iraniana Fars confirma que foram ouvidas várias explosões perto do aeroporto daquela cidade.

A mesma agência de notícias adianta que poderá tratar-se de “um objeto suspeito” nos céus do país “tal como um drone” e acrescenta que foram ouvidas três explosões perto de uma base do exército, no noroeste da cidade de Isfahan. A região é particularmente conhecida por abrigar uma instalação nuclear.

Os voos internacionais foram cancelados no aeroporto internacional de Teerão.



A notícia surge poucos cinco dias após um ataque sem precedentes do Irão com recurso a mísseis e drones contra território israelita.

Não é ainda clara ainda a origem destas explosões, mas nos Estados Unidos, a ABC News cita um alto funcionário norte-americano que diz tratar-se de “um ataque israelita".



Também das últimas horas, a indicação de que militares israelitas informam que soaram as sirenes de alerta, no norte de Israel.

Nesta quinta-feira, a União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido reforçaram as sanções contra o Irão, especialmente a sua indústria de fabrico de drones.

O Irão ameaçou desenvolver armas nucleares, em caso de ataque israelita.

O Comandante da Guarda Revolucionária disse que o país está pronto a responder a uma retaliação de Israel.