Ataque de Israel ao Irão cuidadosamente calibrado após divisões internas e pressão dos EUA

O aparente ataque de Israel ao Irão foi, após dias de incerteza, pequeno, e pareceu calibrado para reduzir os riscos de uma guerra alargada, mesmo que o simples facto de ter acontecido tenha estilhaçado um tabu de ataques diretos que Teerão já tinha quebrado dias antes.

O gabinete de guerra do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, aprovou inicialmente planos para um ataque na noite de segunda-feira dentro do território iraniano, para responder vigorosamente aos mísseis e drones do Irão no sábado passado, mas recuou no último minuto, segundo três fontes com conhecimento da situação.

Nessa altura, disseram as fontes, os três membros votantes do gabinete de guerra de Israel já tinham descartado a resposta mais drástica - um ataque a locais estratégicos, incluindo as instalações nucleares do Irão, cuja destruição provocaria quase certamente um conflito regional mais amplo.

Enfrentando divisões internas e fortes avisos de parceiros, incluindo os Estados Unidos da América e no Golfo, para não escalar, e conscientes da necessidade de manter a opinião internacional do lado de Israel, os planos de contra-ataque foram adiados duas vezes, disseram as mesmas fontes. Duas reuniões do gabinete de guerra também foram adiadas duas vezes, segundo autoridades do governo.