Aliados da Ucrânia podem anunciar sistemas antiaéreos "em breve"

Os países da NATO identificaram sistemas de defesa antiaérea que podem ser disponibilizados à Ucrânia e anunciados dentro em breve, afirmou esta sexta-feira o secretário-geral da organização.

"O Presidente [Volodymyr] Zelensky atualizou-nos sobre os desenvolvimentos no conflito, incluindo as necessidades críticas de defesa antiaérea (...), a Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO] mapeou as capacidades existentes em diferentes países e há sistemas que podem ser disponibilizados", disse Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa, na sede da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

"Espero anúncios sobre capacidades de defesa antiaérea em breve", admitiu o representante, no final de uma reunião ministerial do Conselho NATO-Ucrânia, organismo criado há quase um ano para aproximar Kiev da Aliança Atlântica, enquanto a adesão do país à organização ainda não tem um calendário traçado.

O Presidente da Ucrânia reforçou nas últimas semanas o pedido por sistemas de defesa antiaérea por causa das sucessivas investidas de Moscovo com recurso a mísseis e 'drones' (aeronaves não tripuladas) contra infraestruturas civis e militares ucranianas.