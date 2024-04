Irão ameaça desenvolver armas nucleares se Israel atacar

O Irão pode "rever" a política nuclear e desenvolver armas se Israel atacar as instalações do programa atómico do país. A ameaça, avançada esta quarta-feira pela agência de notícias iraniana, é de um comandante do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, uma divisão das forças armadas do Irão.

Segundo a agência de notícias "IRNA", Ahmad Haqtalab - comandante da unidade da Guarda Revolucionária responsável pela proteção das instalações nucleares do Irão -, considerou que as ameaças de Israel não são novas, e que Teerão está pronto para "responder a quaisquer ameaças do regime sionista", atingindo instalações nucleares de Israel se este responder à retaliação do passado sábado.

"Se o falso regime sionista pretende recorrer à ameaça de atacar as nossas instalações nucleares como forma de pressionar o Irão, rever a atual doutrina e política nuclear da República Islâmica e distanciarmo-nos de antigas considerações é possível e concebível", declarou.