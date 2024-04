Em vez do Irão, Rafah. Estados Unidos terão dado "luz verde" a ofensiva israelita

Em vez do Irão, Rafah. É para esta região do sul de Gaza que Israel deverá dirigir a resposta ao ataque de Teerão do fim de semana.

Segundo a imprensa israelita, que cita um jornal do Qatar, os Estados Unidos acabam de aceitar o plano de Israel para atacar Rafah, no sul de Gaza, em troca de uma grande operação contra o Irão, depois dos ataques a solo israelita do fim de semana por parte de Teerão.