Tripulação de navio capturado pelo Irão ainda não saiu do país

A tripulação do navio com bandeira portuguesa que foi capturado, no sábado, pelo Irão, ainda não saiu do país. A confirmação foi dada à Renascença pelo embaixador do Irão em Lisboa, que na terça-feira foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Governo português chamou o embaixador Majid Tafreshi para exigir a libertação dos 25 tripulantes, e admitiu tomar medidas adicionais se o Irão não cumprisse, o que até agora não aconteceu.

Contudo, o diplomata garantiu à Renascença que ninguém está detido, já que “o navio está em águas internacionais iranianas e a tripulação continua lá”.

“O que é importante referir é que cada um dos tripulantes é livre de sair quando quiser. Mais importante do que a questão técnica que justificou a nossa ação, é saber como é que eles saem e vão para o seu próprio país”, declarou Majid Tafreshi.

O embaixador disse ainda que “as embaixadas no Irão estão ativamente empenhadas e os iranianos estão a fazer o seu melhor para resolver o problema o mais rapidamente possível, para que eles possam sair”.