EUA. Recuperado mais um corpo do acidente na ponte de Baltimore

As autoridades norte-americanas revelaram esta segunda-feira que recuperaram mais um corpo de uma das vítimas do acidente na ponte de Baltimore, que causou a morte a seis trabalhadores.

O comando que coordena esta operação de busca referiu, em comunicado, que a pedido da família não irá divulgar a identidade da vítima.

O corpo foi localizado no interior de um veículo, que as autoridades norte-americanas acreditavam ser um dos carros da equipa de construção que caiu na água naquele dia, o que se verificou.

A recuperação de mais um corpo eleva para quatro o número de corpos recuperados desde o acidente, ocorrido no dia 27 de março.

A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) adiantou esta segunda-feira que polícia federal norte-americana (FBI) abriu uma investigação criminal sobre o colapso da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, com o foco nas circunstâncias do incidente e num potencial incumprimento das leis federais.

O porta-contentores 'Dali' deixava o porto de Baltimore na madrugada de 26 de março, carregado de carga e com destino ao Sri Lanka, quando bateu numa das colunas de sustentação da ponte, fazendo com que a estrutura desabasse no rio Patapsco.

O incidente provocou seis mortos (dois mexicanos, dois guatemaltecos, um hondurenho e um salvadorenho) entre os trabalhadores que trabalhavam numa obra na infraestrutura.

A presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes norte-americano, Jennifer Homendy, disse na semana passada que os investigadores estão a concentrar-se no sistema de energia elétrica do enorme navio que saiu da rota.

O navio já tinha tido problemas de energia momentos antes do acidente, como evidenciado em vídeos que mostram as luzes a apagar e a acender.

Antes da colisão, a tripulação do navio porta-contentores emitiu um alerta de emergência, que cortou o tráfego de veículos na ponte e evitou uma grande tragédia, segundo as autoridades.

O bloqueio do porto de Baltimore, o 9.º maior dos Estados Unidos, deverá ter graves consequências económicas para a região.

A ponte Francis Scott Key (batizada em homenagem ao autor da letra do hino dos Estados Unidos) era a maior desta cidade do estado de Maryland, com 2.632 metros de comprimento, e suportava a passagem de mais de 11 milhões de veículos por ano.

Imortalizada na série norte-americana 'The Wire', começou a ser construída sobre o rio Patapsco em 1972 e foi inaugurada em 23 de março de 1977.