Deputados agridem-se na Geórgia por causa da lei dos “agentes estrangeiros”

Vários deputados georgianos entraram em conflito no parlamento na segunda-feira, quando o partido no poder se preparava para avançar com um projeto de lei controverso sobre "agentes estrangeiros", que tem sido alvo de críticas por parte dos países ocidentais e que tem motivado protestos no país.

O deputado da oposição Aleko Elisashvili agrediu líder do partido do poder e coautor do projeto de lei, Mamula Mdinaradze, com um soco no rosto. O incidente deu origem a um confronto generalizado entre vários deputados.

O diploma em questão exige que as organizações que recebam mais de 20% de financiamento estrangeiro se registem como "agentes estrangeiros" ou, em alternativa, terão de pagar multas.

O partido afirma que o projeto de lei é necessário para combater aquilo a que chama "valores pseudo-liberais" impostos por estrangeiros e para promover a transparência.

Na última segunda-feira, mais de cinco mil pessoas protestaram em frente ao edifício do Parlamento da Geórgia, exigindo que o Governo retire este projeto de lei, que classificam como "a lei russa", comparando-o à legislação utilizada pelo Kremlin para reprimir a dissidência.