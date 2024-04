Conselho Superior fará "discussão muito abrangente" que afeta diretamente Portugal

A situação no Médio Oriente levou o Presidente da Republica a convocar para esta terça-feira uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional.

O ataque ao navio com bandeira portuguesa no estreito de Ormuz e a tensão entre o Irão e Israel motivam um encontro junta os mais altos responsáveis nacionais a nível politico e militar.

Será, pela primeira vez em muito tempo, a oportunidade de fazer uma "discussão muito abrangente" de temas internacionais e de Defesa que afetam Portugal diretamente, segundo realça Fernando Negrão.

À Renascença, o ex-membro deste conselho, aponta que Portugal "obriga-se e bem" a discutir questões que têm consequências para o país.

O social-democrata diz que o objetivo final é conseguir "coordenação, conhecimento e procura de soluções de eventuais problemas que possam tocar em Portugal".

No encontro é natural que se fale também de temas relacionados com os portugueses que vivem no Irão, como o preço do petróleo e até mesmo uma avaliação de meios para resposta portuguesa em caso de necessidade.

"Estão ali representados aqueles que têm maior responsabilidades nas Forças Armadas e na Defesa do país. Os problemas que existem são discutidos se assim forem agendados pelo Presidente da República".

Do encontro sai sempre uma síntese das varias informações dispostas. É esse o contributo que Marcelo Rebelo de Sousa tira destes conselhos.