Tripulantes de navio com bandeira portuguesa capturado pelo Irão "estão livres"

A tripulação do navio com bandeira portuguesa, capturado pelo Irão , foi libertada, garantiu este domingo o embaixador iraniano em Portugal em entrevista à RTP.

O cargueiro MSC Aries pertence a uma empresa que faz parte do grupo Grupo Zodiac, do bilionário israelita Eyal Ofer.

Portugal exigiu a libertação imediata dos tripulantes e do cargueiro. Na entrevista à RTP, o embaixador iraniano em Lisboa argumenta que o porta-contentes foi apreendido por "questões técnicas" e está nesta altura "em água iranianas".

Seyed Majid Tafreshi explica que o problema não tem a ver com o facto de o navio ter pavilhão português.



“Percebi que eles têm um sistema AIS - Sistema de Identificação Automática. Parece que estava desligado, houve uma queixa sobre isso, a tripulação está livre, não há qualquer apreensão, nenhuma detenção", sublinhou.



A agência noticiosa iraniana IRNA avançou no sábado que a Guarda Revolucionária do Irão capturou o navio português por estar “ligado a Israel” e que estava a ser transferido para as águas do Irão. A agência de notícias Tasmin, associada à Guarda Revolucionária, confirmou que o navio assaltado foi o MSC Aries, referindo-se ao mesmo como um barco “associado ao regime sionista”.