Da "noite mal passada" para o dia "surpreendentemente normal". O relato de um português em Telavive

Israel acorda de um fim de semana de absoluto de uma forma “surpreendentemente normal”, diz à Renascença David Rosh Pina, um cidadão português a viver em Telavive.

O ataque com mais de 300 mísseis e drones, levado a cabo pelo Irão na noite e madrugada de sábado para domingo, resultou numa “noite mal passada”, a que se seguiu um dia em que “toda a gente regressou às ruas e foi trabalhar”, relata.

David Rosh Pina recorda que o momento de maior tensão ocorreu entre as 23h00 e as 02h00 locais (menos duas horas em Portugal): “lembro-me de, às 22h30, ver pessoas a sair da arena do Maccabi, que é o mais próximo do Pavilhão Atlântico aqui em Telavive; depois, às 23h00, começaram a aparecer os alertas e aí as pessoas já foram para casa”.

Quando as sirenes começaram a soar, sentiu-se que “a ameaça era muito concreta”, até pela “sucessão de más notícias: primeiro, era o ataque que já estava em curso e os mísseis estavam a caminho; depois, os países árabes encerraram os espaços aéreos; depois, o Aeroporto Ben Gurion foi encerrado”.

Foi nessa altura que os israelitas perceberam que algo grave podia acontecer: “só aí é que caiu a fichinha”.

Só que, depois de tudo isso, praticamente não houve consequências e, “como de manhã, não houve retaliação, as pessoas foram trabalhar e foi um dia perfeitamente normal. E hoje vai ser, também, um dia normal”.