Um ferido grave, 31 ligeiros. O balanço de Israel após uma noite sob ataque

Os serviços de emergência de Israel (MDA) refere que não há notícia de vítimas diretas do ataque do Irão com drones e mísseis.

No entanto, o MDA confirma que foi chamado a tratar 31 pessoas que ficaram feridas ao tentar chegar aos abrigos ou com ataques de pânico durante os ataques.

Antes, os serviços de saúde tinham dado nota de ferimentos graves numa criança que terá sido atingida por um estilhaço de um míssil defensivo israelita.

De recordar que mais de 200 drones e mísseis do Irão foram disparados contra Israel nesta noite de sábado.