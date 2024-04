Sejil, Kheibar ou Haj Qasem. Conheça o arsenal de mísseis do Irão

O Irão tem no seu arsenal o maior número de mísseis balísticos da região, de acordo com o gabinete da Diretora Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, Avril Haines.

A ação militar do regime dos aiatolás foi a resposta ao bombardeamento do consulado do Irão em Damasco, na Síria, no início do mês.

O Irão lançou este sábado um ataque direto e sem precedentes contra Israel , com mais de duas centenas de mísseis e drones. O programa de desenvolvimento de armamento de Teerão, que é uma preocupação antiga do Ocidente, fez este sábado demonstração de força.

O programa de mísseis balísticos de curto e médio alcance também inclui o “Shahab-1”, que pode destruir alvos a 300 quilómetros de distância, o “Zolfaghar” (700 quilómetros), o “Shahab-3” (entre 800 e 1.000 quilómetros) e o “Emad-1”, um míssil em desenvolvimento que pode chegar aos 2.000 quilómetros.

Do arsenal do Irão também fazem parte mísseis de cruzeiro como o “Kh-55”, uma arma capacidade nuclear com um alcance de 3.000 quilómetros, e o míssil anti-navios “Khalid Farzh”, que pode transportar uma ogiva de mil quilos e atingir alvos a 300 quilómetros.

O regime de Teerão, que nega ambicionar ter armas nucleares e que apoia grupos como o Hezbollah do Líbano ou os Houthis do Iémen, milícias no Iraque e o governo da Síria, diz que os mísseis são um fator importante de retaliação e dissuasão.

Em junho do ano passado, apresentou aquele que foi descrito como o primeiro míssil hipersónico fabricado no país, segundo a agência de notícias IRNA. Os mísseis hipersónicos podem voar cinco vezes mais rápido do que a velocidade do som e são difíceis de intercetar.