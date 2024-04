Polícia identifica autor de ataque em Sidney e afasta motivação terrorista

A polícia australiana anunciou ter identificado o autor do ataque que no sábado provocou seis mortos num centro comercial de Sidney, um homem de 40 anos com uma doença mental, afastando, assim, uma eventual motivação terrorista.

O comissário-adjunto da polícia de Nova Gales do Sul, Anthony Cooke, declarou que o homem era conhecido das forças de segurança e que “nada” indica uma “motivação particular, uma ideologia” relacionada com o seu ato.

O ataque com uma faca num movimentado centro comercial de Sydney, na Austrália, provocou seis mortos e vários feridos, entre os quais um bebé de nove meses, tendo o agressor sido abatido pela polícia.

Este tipo de ataque é raro na Austrália. Em novembro de 2018, um indivíduo armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras duas numa rua de Melbourne antes de ser morto a tiro pela polícia. O crime foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).